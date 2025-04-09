Экс-омбудсмен Астахов высказался о громкой истории похищения детей в Екатеринбурге

Астахов: похищенные дети Сухаревы из Екатеринбурга должны быть с матерью по суду
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Павел Астахов считает, что в истории Сухаревых нужно ориентироваться на решение суда
Павел Астахов считает, что в истории Сухаревых нужно ориентироваться на решение суда Фото:

Павел Астахов, бывший детский омбудсмен, заявил, что восьмилетние близнецы Сухаревы из Екатеринбурга должны быть с тем родителем, с которым им поручил жить суд (в данном случае с матерью). Ранее отец похитил мальчиков и решил пойти против правосудия, скрывая детей. Таким мнением Астахов поделился на презентации фильма, сообщает корреспондент URA.RU.

«Я могу сказать только одну вещь: любое решение, которое принимается кем угодно судом, какими-то государственными органами, людьми, должно приниматься в интересах ребенка. Самое главное разобраться, где ребенку будет лучше, с кем. Для этого надо потратить усилия: должны высказаться эксперты, дело рассмотреть суды. Если не согласны с решением суда, надо его обжаловать», — пояснил Астахов.

Также экс-омбудсмен уточнил, что мнение детей может учитываться с 10 лет, но бывают исключения, если их возраст меньше. «Для того чтобы услышать их мнение, назначается специальная педагогическая экспертиза. В рамках общения с педагогами выясняется мнение детей», — уточнил Астахов.

Алена Сухарева обвиняет своего бывшего мужа Дениса в похищении сыновей. История произошла в октябре 2023-го в Краснодаре, куда Алена поехала с близнецами Макаром и Матвеем. Женщину избили, а мальчиков, как она утверждает, затолкали в машину. С того момента Алена их не видела. Женщина уверена, что отец настроил детей против нее. Суд решил, что дети должны жить с матерью. Подробности семейной драмы — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Павел Астахов, бывший детский омбудсмен, заявил, что восьмилетние близнецы Сухаревы из Екатеринбурга должны быть с тем родителем, с которым им поручил жить суд (в данном случае с матерью). Ранее отец похитил мальчиков и решил пойти против правосудия, скрывая детей. Таким мнением Астахов поделился на презентации фильма, сообщает корреспондент URA.RU. « Я могу сказать только одну вещь: любое решение, которое принимается кем угодно — судом, какими-то государственными органами, людьми, должно приниматься в интересах ребенка. Самое главное — разобраться, где ребенку будет лучше, с кем. Для этого надо потратить усилия: должны высказаться эксперты, дело рассмотреть суды. Если не согласны с решением суда, надо его обжаловать» , — пояснил Астахов. Также экс-омбудсмен уточнил, что мнение детей может учитываться с 10 лет, но бывают исключения, если их возраст меньше. « Для того чтобы услышать их мнение, назначается специальная педагогическая экспертиза. В рамках общения с педагогами выясняется мнение детей» , — уточнил Астахов. Алена Сухарева обвиняет своего бывшего мужа Дениса в похищении сыновей. История произошла в октябре 2023-го в Краснодаре, куда Алена поехала с близнецами Макаром и Матвеем. Женщину избили, а мальчиков, как она утверждает, затолкали в машину. С того момента Алена их не видела. Женщина уверена, что отец настроил детей против нее. Суд решил, что дети должны жить с матерью. Подробности семейной драмы — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...