Экс-омбудсмен Астахов высказался о громкой истории похищения детей в Екатеринбурге

Павел Астахов, бывший детский омбудсмен, заявил, что восьмилетние близнецы Сухаревы из Екатеринбурга должны быть с тем родителем, с которым им поручил жить суд (в данном случае с матерью). Ранее отец похитил мальчиков и решил пойти против правосудия, скрывая детей. Таким мнением Астахов поделился на презентации фильма, сообщает корреспондент URA.RU.
«Я могу сказать только одну вещь: любое решение, которое принимается кем угодно — судом, какими-то государственными органами, людьми, должно приниматься в интересах ребенка. Самое главное — разобраться, где ребенку будет лучше, с кем. Для этого надо потратить усилия: должны высказаться эксперты, дело рассмотреть суды. Если не согласны с решением суда, надо его обжаловать», — пояснил Астахов.
Также экс-омбудсмен уточнил, что мнение детей может учитываться с 10 лет, но бывают исключения, если их возраст меньше. «Для того чтобы услышать их мнение, назначается специальная педагогическая экспертиза. В рамках общения с педагогами выясняется мнение детей», — уточнил Астахов.
Алена Сухарева обвиняет своего бывшего мужа Дениса в похищении сыновей. История произошла в октябре 2023-го в Краснодаре, куда Алена поехала с близнецами Макаром и Матвеем. Женщину избили, а мальчиков, как она утверждает, затолкали в машину. С того момента Алена их не видела. Женщина уверена, что отец настроил детей против нее. Суд решил, что дети должны жить с матерью. Подробности семейной драмы — в материале URA.RU.
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