Инклюзивный проект с Урала стал победителем одной из главных PR-премий России

Инклюзивный проект «Незримое кино» от АНО «Креативные индустрии Урала» взял номинацию в престижной национальной PR-премии «Серебряный Лучник». Партнером премии пятый год подряд выступила «Трубная Металлургическая Компания». Она курировала номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные проекты» и «Коммуникации в сфере устойчивого развития: экология», сообщили URA.RU в пресс-службе ТМК.
«ТМК с 2020 года курирует две номинации премии „Серебряный Лучник“, объединенные общим знаменателем — устойчивым развитием. Для компании это возможность внести свой вклад в качественный рост коммуникаций в этой области в России. Мы воспринимаем это как часть нашей политики в сфере устойчивого развития, которая направлена не только на внутренний, но и на внешний контур компании», — сказал директор по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям ТМК Федор Климкин.
В этом году статуэтки премии вручались в 18 номинациях. Победителем в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные проекты» стал инклюзивный проект АНО «Креативные индустрии Урала» «Незримое кино». Он объединил социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья и идею продвижения местной культуры. Авторы адаптируют для слабовидящих и незрячих фильмы уральских режиссеров, а в прошлом году организовали в Челябинской области всероссийский инклюзивный кинофестиваль.
В номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: экология» победил бренд «Лемана ПРО» с кампанией «Зеленые товары». Она была направлена на формирование привычек ответственного потребления.
Кроме того, ТМК стала стратегическим партнером конкурса студенческих команд «Лучник Будущее». Компания дала студентам задачу по разработке программы коммуникаций в корпоративных медиа для продвижения деятельности компании по развитию промышленного туризма. Победителем стала команда «ЭХО» студентов четвертого курса Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ).
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