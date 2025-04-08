08 апреля 2025

URA.RU стало самым цитируемым СМИ в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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URA.RU вышло на первое место с индексом цитируемости почти в восемь тысяч единиц
URA.RU вышло на первое место с индексом цитируемости почти в восемь тысяч единиц Фото:

Информационное агентство URA.RU заняло первое место по цитируемости среди СМИ Свердловской области. Это следует из данных сайта мониторинга средств массовой информации и соцсетей «Медиалогия».

URA.RU занимает первую строчку в рейтинге 25 самых цитируемых СМИ Свердловской области за 2024 год. Индекс его цитируемости — 7 978,78. Он оторвался от интернет-издания E1.ru, которое стоит на втором месте, более чем на шесть тысяч единиц — индекс цитируемости у того составляет 1 715,04. В то же время у издания «Комсомольская правда — Екатеринбург» такой показатель равняется 799,61. Ниже следуют ЕАН, «ОТВ — Екатеринбург» и 66.ru. 

Период исследования — весь 2024 года. База «Медиалогии» включает более 103 тысяч влиятельных источников.

Отмечается, что специализированные СМИ и новостные агрегаторы в расчетах не учитывались. Также в рейтинге не учитывается взаимная перекрестная цитируемость.

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Информационное агентство URA.RU заняло первое место по цитируемости среди СМИ Свердловской области. Это следует из данных сайта мониторинга средств массовой информации и соцсетей «Медиалогия». URA.RU занимает первую строчку в рейтинге 25 самых цитируемых СМИ Свердловской области за 2024 год. Индекс его цитируемости — 7 978,78. Он оторвался от интернет-издания E1.ru, которое стоит на втором месте, более чем на шесть тысяч единиц — индекс цитируемости у того составляет 1 715,04. В то же время у издания «Комсомольская правда — Екатеринбург» такой показатель равняется 799,61. Ниже следуют ЕАН, «ОТВ — Екатеринбург» и 66.ru.  Период исследования — весь 2024 года. База «Медиалогии» включает более 103 тысяч влиятельных источников. Отмечается, что специализированные СМИ и новостные агрегаторы в расчетах не учитывались. Также в рейтинге не учитывается взаимная перекрестная цитируемость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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