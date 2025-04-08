URA.RU стало самым цитируемым СМИ в 2024 году

Информационное агентство URA.RU заняло первое место по цитируемости среди СМИ Свердловской области. Это следует из данных сайта мониторинга средств массовой информации и соцсетей «Медиалогия».
URA.RU занимает первую строчку в рейтинге 25 самых цитируемых СМИ Свердловской области за 2024 год. Индекс его цитируемости — 7 978,78. Он оторвался от интернет-издания E1.ru, которое стоит на втором месте, более чем на шесть тысяч единиц — индекс цитируемости у того составляет 1 715,04. В то же время у издания «Комсомольская правда — Екатеринбург» такой показатель равняется 799,61. Ниже следуют ЕАН, «ОТВ — Екатеринбург» и 66.ru.
Период исследования — весь 2024 года. База «Медиалогии» включает более 103 тысяч влиятельных источников.
Отмечается, что специализированные СМИ и новостные агрегаторы в расчетах не учитывались. Также в рейтинге не учитывается взаимная перекрестная цитируемость.
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