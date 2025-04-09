Количество вторичного жилья на четверть сократилось в Екатеринбурге

В Екатеринбурге предложение на вторичном рынке сократилось на 26% за год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург , недвижимость, ипотека, жилье, новостройка, многоквартирные дома
Наибольшую долю рынка составляют «однушки» Фото:

Предложение квартир на вторичном рынке Екатеринбурга снизилось на 26,24% за год. Аналитику за март опубликовало АН «Этажи».

Относительно февраля предложение выросло на 2,58% (+72 квартиры). Однако за год квартир на вторичном рынке стало меньше на 1017 квартир (-26,24%). Наибольшую долю рынка составляют однокомнатные квартиры (39,3%), объем предложения «двушек» составляет 39,2%, топ замыкают трехкомнатные квартиры, их доля — 19,3%.

Самый большой выбор квартир сосредоточен в Академическом — 277 объектов (9,7%), в районе Автовокзала — 212 объектов (7,42%) и в Юго-Западном — 193 объекта (6,76%). Наименьшее предложение зафиксировано в Новокольцовском (0,21%) и Лечебном (0,39%).

Ранее URA.RU рассказывало и показывало, как выглядят квартиры в разных районах Екатеринбурга. Например, в Октябрьском объекты продают с хорошим ремонтом и по невысоким ценам. Кроме того, на вторичном рынке нашлись и дешевые квартиры, которые продают за два миллиона рублей и дешевле.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предложение квартир на вторичном рынке Екатеринбурга снизилось на 26,24% за год. Аналитику за март опубликовало АН «Этажи». Относительно февраля предложение выросло на 2,58% (+72 квартиры). Однако за год квартир на вторичном рынке стало меньше на 1017 квартир (-26,24%). Наибольшую долю рынка составляют однокомнатные квартиры (39,3%), объем предложения «двушек» составляет 39,2%, топ замыкают трехкомнатные квартиры, их доля — 19,3%. Самый большой выбор квартир сосредоточен в Академическом — 277 объектов (9,7%), в районе Автовокзала — 212 объектов (7,42%) и в Юго-Западном — 193 объекта (6,76%). Наименьшее предложение зафиксировано в Новокольцовском (0,21%) и Лечебном (0,39%). Ранее URA.RU рассказывало и показывало, как выглядят квартиры в разных районах Екатеринбурга. Например, в Октябрьском объекты продают с хорошим ремонтом и по невысоким ценам. Кроме того, на вторичном рынке нашлись и дешевые квартиры, которые продают за два миллиона рублей и дешевле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...