Количество вторичного жилья на четверть сократилось в Екатеринбурге

В Екатеринбурге предложение на вторичном рынке сократилось на 26% за год

09 апреля 2025 в 16:55 Размер текста - 17 +

Наибольшую долю рынка составляют «однушки» Фото: Илья Московец © URA.RU Предложение квартир на вторичном рынке Екатеринбурга снизилось на 26,24% за год. Аналитику за март опубликовало АН «Этажи». Относительно февраля предложение выросло на 2,58% (+72 квартиры). Однако за год квартир на вторичном рынке стало меньше на 1017 квартир (-26,24%). Наибольшую долю рынка составляют однокомнатные квартиры (39,3%), объем предложения «двушек» составляет 39,2%, топ замыкают трехкомнатные квартиры, их доля — 19,3%. Самый большой выбор квартир сосредоточен в Академическом — 277 объектов (9,7%), в районе Автовокзала — 212 объектов (7,42%) и в Юго-Западном — 193 объекта (6,76%). Наименьшее предложение зафиксировано в Новокольцовском (0,21%) и Лечебном (0,39%). Ранее URA.RU рассказывало и показывало, как выглядят квартиры в разных районах Екатеринбурга. Например, в Октябрьском объекты продают с хорошим ремонтом и по невысоким ценам. Кроме того, на вторичном рынке нашлись и дешевые квартиры, которые продают за два миллиона рублей и дешевле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предложение квартир на вторичном рынке Екатеринбурга снизилось на 26,24% за год. Аналитику за март опубликовало АН «Этажи». Относительно февраля предложение выросло на 2,58% (+72 квартиры). Однако за год квартир на вторичном рынке стало меньше на 1017 квартир (-26,24%). Наибольшую долю рынка составляют однокомнатные квартиры (39,3%), объем предложения «двушек» составляет 39,2%, топ замыкают трехкомнатные квартиры, их доля — 19,3%. Самый большой выбор квартир сосредоточен в Академическом — 277 объектов (9,7%), в районе Автовокзала — 212 объектов (7,42%) и в Юго-Западном — 193 объекта (6,76%). Наименьшее предложение зафиксировано в Новокольцовском (0,21%) и Лечебном (0,39%). Ранее URA.RU рассказывало и показывало, как выглядят квартиры в разных районах Екатеринбурга. Например, в Октябрьском объекты продают с хорошим ремонтом и по невысоким ценам. Кроме того, на вторичном рынке нашлись и дешевые квартиры, которые продают за два миллиона рублей и дешевле.