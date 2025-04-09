Количество вторичного жилья на четверть сократилось в Екатеринбурге

Предложение квартир на вторичном рынке Екатеринбурга снизилось на 26,24% за год. Аналитику за март опубликовало АН «Этажи».
Относительно февраля предложение выросло на 2,58% (+72 квартиры). Однако за год квартир на вторичном рынке стало меньше на 1017 квартир (-26,24%). Наибольшую долю рынка составляют однокомнатные квартиры (39,3%), объем предложения «двушек» составляет 39,2%, топ замыкают трехкомнатные квартиры, их доля — 19,3%.
Самый большой выбор квартир сосредоточен в Академическом — 277 объектов (9,7%), в районе Автовокзала — 212 объектов (7,42%) и в Юго-Западном — 193 объекта (6,76%). Наименьшее предложение зафиксировано в Новокольцовском (0,21%) и Лечебном (0,39%).
Ранее URA.RU рассказывало и показывало, как выглядят квартиры в разных районах Екатеринбурга. Например, в Октябрьском объекты продают с хорошим ремонтом и по невысоким ценам. Кроме того, на вторичном рынке нашлись и дешевые квартиры, которые продают за два миллиона рублей и дешевле.
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