В Богдановичском районе (Свердловская область) на стройке рабочие случайно обнаружили скелет женщины, пропавшей в 2011 году. Приехавшие на место силовики опознали останки и за короткое время вышли на убийцу, который никак не ожидал, что спустя столько лет дело раскроют, рассказали URA.RU правоохранители.
«В феврале 2011 года обвиняемый вместе с 38-летней знакомой выехал на авто в лес в Березовском. Между ними произошла ссора. Остановив машину, обвиняемый причинил своей оппонентке множественные удары руками и ногами. После того как потерпевшая перестала подавать признаки жизни, фигурант погрузил ее в багажник и вывез в Богдановичский район, где сокрыл тело в подвале заброшенного строения на ферме», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Пропажу женщины заметили ее соседи, которые сразу же позвонили родственникам пропавшей из Башкирии. Те обратились к правоохранителям, однако расследования силовиков ни к чему не привели, а уголовное дело приостановили.
Спустя много лет скелет пропавшей нашли во время строительства. Информацию об этом передали в полицию. Останки помогли найти фигуранта, которому на момент убийства было 26 лет, а сейчас — 40. На него завели уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование дело продолжается.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, убийца ранее был неоднократно судим. Наибольший свой срок на данный момент мужчина получил в 2012 году за убийство. Освободился в 2020-м. «Обвиняемый был задержан накануне на территории Пышминского района в ходе операции, организованной и успешно проведенной сотрудниками уголовного розыска ОМВД России „Березовский“ при содействии бойцов СОБР Росгвардии», — отметил полковник Горелых.
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