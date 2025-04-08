Опубликованы тарифы для проезда по платным дорогам Свердловской области

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области подготовила документ, содержащий расценки за проезд по платным трассам. Согласно опубликованному проекту на сайте ведомства, за километр придется заплатить от 8,4 до 55,5 рубля.
Несмотря на то, что на сегодняшний день в регионе нет платных дорог, но в будущем их планируют разделить на реконструируемые по концессии и все остальные. Стоимость проезда будет индексироваться ежегодно. Цена будет зависеть от категории и размера машины:
На первой категории дорог стоимость проезда составит:
- 17,3 рубля за километр для мотоциклов и легковых автомобилей;
- 26,2 рубля для небольших грузовиков и автобусов;
- 34,6 рубля для грузовиков с прицепом высотой более 2,6 метра;
- 55,5 рубля для фур с прицепом такой же высоты.
Для второй категории дорог тарифы будут несколько ниже:
- 8,4 рубля за километр для мотоциклов и легковых автомобилей;
- 12,6 рубля для небольших грузовиков и автобусов;
- 16,8 рубля для грузовиков с прицепом высотой более 2,6 метра;
- 26,2 рубля для фур с прицепом такой же высоты.
На данный момент известно, что платным хотят сделать проезд по трассе M-12 «Восток» в Свердловской области. После утверждения тарифов актуальный размер платы будет размещен на данных информационных щитах перед запуском дороги.
В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан». Открытие планировали в конце 2024-го, но перенесли на 2025-й. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит должны возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. В начале ноября зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении основных работ.
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