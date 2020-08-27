Движение экс-полпреда Холманских оживёт после митингов в Беларуси

Игорь Холманских потерял пост, но у его движения остались амбиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Движение «В защиту человека труда» (ВЗЧТ), активность которого сошла на нет после ухода Игоря Холманских с поста уральского полпреда, может вернуться в политику. Его могут возродить на фоне протестов в Белорусии, где рабочие заводов выступили против президента страны.

«Движение может работать на контрасте, показывая, что заводчане страны поддерживают президента и действующий курс. Структуру имеет смысл оживить, учитывая регистрацию в Минюсте, наличие региональной сети и несколько успешных выборных кейсов», — утверждает инсайдер.

Лидер движения Игорь Холманских не стал комментировать это мнение, сославшись на то, что ему неудобно говорить. Сопредседатель движения, глава свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских заявил, что власти необходимо уделять внимание взаимодействию с рабочими. «Рабочие уральских предприятий активно поддержали Владимира Путина в 2012 году, а на предприятиях Белоруссии мы такого пока не наблюдаем: кто-то поддерживает, кто-то выступает против [президента]. Поэтому власти нужны структуры, которые могут поддерживать диалог с представителями рабочего класса — такие, как профсоюзы и движение «В защиту человека труда», — заявил Ветлужских.

Рабочее движение «В защиту человека труда» было создано в феврале 2012 году рабочим УВЗ Игорем Холманских — к тому времени он уже прославился признанием Владимиру Путину, что готов приехать в Москву с другими рабочими и «поддержать стабильность». Спустя четыре месяца президент назначил его полпредом в Уральском федеральном округе, а движение стало продвигать значение рабочих профессий и формировать пул сторонников президента. Два его представителя получили мандаты депутатов Госдумы.

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