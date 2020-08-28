Среди препятствий на гонке были рвы с водой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники URA.RU пробежали двухчасовую «Гонку героев». Соревнование с полосой препятствий оказалось сложным, но команда агентства преодолела его, рассказала корреспондент URA.RU Татьяна Жаткина.

«Мы бежали в свое удовольствие, поэтому не стремились за результатом. Получили массу эмоций и испытали свои силы. Препятствий было много. Мы взбирались по канатам, падали в ямы с грязной водой, пробирались по сетке. Было сложно и тяжело физически. Если мы еще раз соберемся, то будем готовиться более основательно. Я думаю, что мы бежали более двух часов», — поделилась впечатлениями корреспондент.

Победители гонки пока не названы, результаты команд станут известны в течение пяти дней после окончания соревнований. Тем не менее, Татьяна уже назвала главным героем от URA.RU фотокорреспондента Владимира Жабрикова. Он не только бежал с коллегами сквозь препятствия, но и успевал фотографировать происходящее. «Мы горды собой, что мы смогли преодолеть себя и хотя бы часть препятствий», — заключила Жаткина.

«Гонка героев» — это всероссийское спортивное соревнование, созданное на основе испытаний, с помощью которых готовят бойцов спецподразделений. Гонка включает в себя бег с препятствиями по пересеченной местности. Среди препятствий — высокие стены, рвы с водой, поля с колючей проволокой, канаты, дымовые завесы и даже имитация военных действий. Такая гонка проводится только раз в год с апреля по сентябрь.

Участникам пришлось проползать под военной техникой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также бегуны преодолевали поля с колючей проволокой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Гонка героев» сделана на основе испытаний, которые готовят бойцов специальных подразделений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время гонки в Екатеринбурге стояла 30-ти градусная жара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команда URA.RU справилась со многими препятствиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бежать по пересеченной местности пришлось больше двух часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фотокорреспондент URA.RU успевал одновременно снимать команду и проходить препятствия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К следующему году участники гонки пообещали подготовиться тщательнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU