В Кремле высказались о продлении ареста Сафронову

Сафронова оставили под стражей до 7 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

В Кремле рассчитывают, что дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, расследуют детально и законно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы рассчитываем на абсолютное детальное разбирательство в строгом соответствии с законами РФ», — заявил представитель Кремля в ходе конференц-колла. Песков не смог ответить, получал ли президент Владимир Путин информацию по делу, потому что она засекречена. Но добавил, что дело Сафронова — не единственное о подозрении в госизмене и у президента нет возможности держать под контролем каждое из них.

Сегодня, 2 сентября, Лефортовский районный суд Москвы оставил Сафронова под стражей на три месяца и одни сутки, то есть минимум до 7 декабря, уточняет «Ридус». Защита Сафронова обжалует решение суда. За бывшего корреспондента «Коммерсанта» поручились главные редакторы «Ведомостей», РБК, «Медузы» и еще около 110 журналистов и общественных деятелей. Они уверены, что уголовное дело связано с журналистской работой подозреваемого.

Сафронова обвиняют в государственной измене. По версии следствия, советник главы Роскосмоса передавал сведения, содержащие гостайну, спецслужбам Чехии. Сам Сафронов свою вину не признает и исключает сделку со следствием.

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