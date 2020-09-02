Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Александр Брод приехал с ревизией на Ямал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Ямал приехал ревизор из президентского совета — госдолг ЯНАО не получилось уменьшить — правительство округа поддержало безработных — школы переведут на удаленное обучение. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:

На Ямал приехал федеральный чиновник

В ЯНАО прибыл член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Александр Брод для проверки, как регион готов к предстоящей кампании. Как сообщил источник URA.RU, он передал ямальским выборщикам новые установки федерального центра.

Ямал не смог погасить госдолг

С 1 сентября 2019 до 1 сентября 2020 года, государственный долг ЯНАО сократился всего на 440 млн рублей. При этом округ должен 16 млрд 184 млн 556 тысяч рублей.

Власти поддержат безработных

Правительство округа выделит 126 млн рублей для жителей Ямала, потерявших работу во время пандемии коронавируса. С помощью этих средств окружные власти намерены обеспечить ямальцев работой.

В школах введут дистант из-за голосования

В дни голосования будет введено дистанционное обучение или выездные занятия в тех школах, где будут находиться участки. Как сообщили URA.RU в региональной избирательной комиссии, 10 и 11 сентября школьникам не нужно будет сидеть за партами.