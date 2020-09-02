02 сентября 2020
01 сентября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 3 сентября. Федеральный чиновник приехал на Ямал, для безработных выделили деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная изменению избирательного законодательства. Москва, брод александр
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Александр Брод приехал с ревизией на Ямал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Ямал приехал ревизор из президентского совета — госдолг ЯНАО не получилось уменьшить — правительство округа поддержало безработных — школы переведут на удаленное обучение. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:

На Ямал приехал федеральный чиновник

Ямал не смог погасить госдолг

Власти поддержат безработных

  • Правительство округа выделит 126 млн рублей для жителей Ямала, потерявших работу во время пандемии коронавируса. С помощью этих средств окружные власти намерены обеспечить ямальцев работой.

В школах введут дистант из-за голосования

  • В дни голосования будет введено дистанционное обучение или выездные занятия в тех школах, где будут находиться участки. Как сообщили URA.RU в региональной избирательной комиссии, 10 и 11 сентября школьникам не нужно будет сидеть за партами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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