Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Александр Брод приехал с ревизией на Ямал
На Ямал приехал ревизор из президентского совета — госдолг ЯНАО не получилось уменьшить — правительство округа поддержало безработных — школы переведут на удаленное обучение. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:
На Ямал приехал федеральный чиновник
- В ЯНАО прибыл член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Александр Брод для проверки, как регион готов к предстоящей кампании. Как сообщил источник URA.RU, он передал ямальским выборщикам новые установки федерального центра.
Ямал не смог погасить госдолг
- С 1 сентября 2019 до 1 сентября 2020 года, государственный долг ЯНАО сократился всего на 440 млн рублей. При этом округ должен 16 млрд 184 млн 556 тысяч рублей.
Власти поддержат безработных
- Правительство округа выделит 126 млн рублей для жителей Ямала, потерявших работу во время пандемии коронавируса. С помощью этих средств окружные власти намерены обеспечить ямальцев работой.
В школах введут дистант из-за голосования
- В дни голосования будет введено дистанционное обучение или выездные занятия в тех школах, где будут находиться участки. Как сообщили URA.RU в региональной избирательной комиссии, 10 и 11 сентября школьникам не нужно будет сидеть за партами.
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