В психдиспансере челябинского города вспышка COVID-19

В Озерске вспышка коронавируса в психдиспансере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В психиатрическом диспансере Озерска (Челябинская область) зафиксирована вспышка заболеваний COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Озерска. Количество заболевших сотрудников и пациентов учреждения, не называется. Источник URA.RU в Озерске сообщает о порядка 30 заболевших.

«К 3 сентября в городе 18 новых случаев COVID-19: 12 больных госпитализировано в инфекционное отделение, 6 — лечатся амбулаторно. Согласно донесению о регистрации случаев коронавирусной инфекции ФМБА России, случаи заболевания коронавирусом продолжают выявляться в психиатрическом отделении клинической больницы №71. Пациенты и медперсонал находятся под медицинским наблюдением», — сообщает пресс-служба Озерска.

«Из 18 новых заболевших за сутки, 16 человек это сотрудники и пациенты диспансера, — сообщил URA.RU источник в Озерске. — Вчера было 14 заболевших, сегодня уже 30». С начала пандемии в Озерске зарегистрировано 386 случаев заражения COVID-19. Шесть человек скончались. Один из них, 1944 года рождения, умер 3 сентября.