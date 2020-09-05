7 сентября состоится заседание Епархиального церковного суда, на котором экс-схиигумена Сергия могут полностью отлучить от церкви Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Лишенный сана экс-схиигумен Сергий ответил на повестку Епархиального церковного суда в Екатеринбурге, куда он был вызван в качестве обвиняемого. Слова Сергия озвучил его представитель Всеволод Могучев на своем youtube-канале.

«Уважаемый митрополит Кирилл. Обращается к вам схиигумен Сергий. Вы решили за 17 часов оповестить об очередном судилище. У вас что, без суда и следствия приговор?», — приводит слова Сергия Могучев. В сообщении экс-схиигумена говорится, что Сергий готов ответить на все вопросы в публичном пространстве.

По мнению Сергия, о суде оповестили в такие сроки из-за того, что митрополит Кирилл остерегается, что на суд могут приехать свидетели, которые могут «обличить» его. При этом в обращении экс-схиигумена не уточняется, приедет ли он на заседание Епархиального церковного суда.

Ранее на сайте Екатеринбургской епархии появилась информация, что состоится церковный суд над экс-схиигуменом Сергием. На нем его могут окончательно отрешить от церкви. Кроме Сергия на суд вызваны несколько его сторонников, продолживших служить с ним после лишения его сана.

Сергий Романов был настоятелем Среднеуральского женского монастыря, его лишили сана за неоднозначные проповеди. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение, напоминает агентство Nation News. В своих речах Сергий призывал нарушать самоизоляцию, уничтожать вышки 5G, не признавал существование коронавируса и требовал от президента России Владимира Путина передать ему власть. Уже несколько месяцев Сергий отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.