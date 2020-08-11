Видеообращение лишенного сана Сергия к Путину удалили с YouTube

Видеообращение лишенного сана монаха Сергия (Романова) к президенту РФ Владимиру Путину удалили с YouTube по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщил представитель Сергия Всеволод Могучев.
«Роскомнадзор отправил в YouTube требование удалить в течение суток одну из проповедей схиигумена Сергия (Романова) под названием „Кому принадлежит власть в России?“» — написал Могучев в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». По его словам, он вынужден удалить видео, чтобы канал на YouTube не заблокировали, а его самого не наказали правоохранительные органы.
Видео было опубликовано 12 июля, в нем отец Сергий обращается к Владимиру Путину и просит передать ему власть, обещая «в три дня решить проблемы России». В видеообращении Сергий заявлял, что новая коронавирусная инфекция не опасна, а правительство РФ запугивает население и незаконно «чипизирует» россиян.
В РПЦ считают, что старец незаконно удерживает Среднеуральский женский монастырь (официально его настоятельницей является сбежавшая оттуда игуменья Варвара). Всего монастырь покинуло около 40 человек — монахинь, священников и послушников. В Екатеринбургской епархии настаивают, что отец Сергий должен освободить монастырь. Украинская православная церковь Киевского патриархата заявила, что не планирует принять под свою юрисдикцию мятежного схимонаха Сергия.
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