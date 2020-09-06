Резкое похолодание и сильный ветер идут в Пермский край

Циклон принесет в Пермский край дожди Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Установившаяся в Пермском крае теплая погода к выходным сменится похолоданием. О прогнозе на эту неделю URA.RU рассказал сотрудник ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов.

«Самый холодный день на этой неделе ожидается в субботу, 12 сентября. Тыловая часть циклона предварительно принесет довольно сильный ветер. В случае, если будет облачно, дневная температура может быть в пределах 10-12 градусов. По северной половине Пермского края наверняка так и будет, а вот по югу может быть и теплее», — отметил Шихов.

Ближайшие три дня на погоду в регионе будет влиять антициклон, который сформировался на прошлой неделе над европейской частью страны, пояснил синоптик.

В понедельник и вторник на северо-западе края воздух прогреется до +24 градусов. Тепло будет и в среду, но уже с четверга дневная температура может незначительно понизиться, возможны дожди — преимущественно на севере Пермского края.