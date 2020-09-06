06 сентября 2020
05 сентября 2020
04 сентября 2020

Человек вице-губернатора уходит из челябинской «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии
Из РИК «Единой России» уходит Михаил Голов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Михаил Голов, которого считают человеком вице-губернатора Станислава Мошарова, увольняется с поста замруководителя челябинского регионального исполкома (РИК), начальника отдела агитационно-пропагандистской работы «Единой России». Его место займет Светлана Вешкина, сообщил URA.RU источник в областном отделении партии.

«Мошаров привел в РИК Голова. Ранее он руководил исполкомом отделения „ЕР“ в Ленинском районе Челябинска. А это территория, от которой избирался Мошаров, будучи депутатом, и куратором которой был. Кандидатуру Вешкиной продавила главный специалист контрольной комиссии РИК Наталия Хмельникова», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе РИК «ЕР» отказались комментировать кадровые решения. Ранее Центральный исполком «Единой России» согласовал кандидатуру Виталия Маслова на пост первого замруководителя РИК с функционалом главного политтехнолога.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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