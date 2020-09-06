В Москве назначили ректора челябинского аграрного вуза

Москва назначила ректора ЮУГАУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Минсельхозе РФ подписан приказ о назначении Светланы Черепухиной ректором Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУГАУ), одного из крупнейших вузов Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Приказ о назначении подписала заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Ольга Анатольевна Гатагова», — уточняет пресс-служба ЮУГАУ. Черепухина руководила вузом в статусе врио ректора с 24 июня. До этого она занимала должность проректора по финансово-экономической деятельности. В вузах, где учредителем является Минсельхоз РФ, выборов ректора не проводят, руководителей назначают приказом минстерства.

Ректор ЮУГАУ Виктор Литовченко ушел в отставку после визита главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева. Его уходу предшествовало уголовное дело, связанное с набором иностранных студентов. Дело закрыли, но потом возобновили расследование. Сам университет создан в 2014 года путем слияния Челябинской государственной агроинженерной академии и Уральской госакадемии ветеринарной медицины в Троицке.