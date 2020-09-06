Свердловский губернатор назвал условие перехода школ на дистант

Евгений Куйвашев рассказал о сложностях работы школ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дистанционное обучение в школах Свердловской области будет введено, если количество заболевших учителей и школьников превысит 25% от общей численности. Об этом глава региона Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram.

«Школы будут переходить на дистант полностью, если заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых составит больше 25%», — написал Куйвашев. Он также напомнил о том, что некоторые школы были закрыты после 1 сентября. «Старт учебного года сразу же показал, что в условиях пандемии работа школ не будет простой. В Екатеринбурге из-за коронавируса уже перешли на дистанционное обучение две школы, № 148 и № 179, где заболели восемь и шесть сотрудников соответственно», — написал губернатор. Он уточнил, что всего на дому обучается 1354 школьника. «Также на дистанте оказались еще четыре класса общей численностью 110 человек в четырех школах. В школах №№ 16, 120 и 180 болеют по одному ребенку, в школе № 97 — один педагог», — уточнил Куйвашев.

Он напомнил, что школьники должны соблюдать меры санитарной безопасности. В частности, ходить через отдельный вход, есть из одноразовой посуды, менять маски каждые три часа.