Умер актер фильмов «Убойная сила» и «Мама, не горюй»

Сергей Колтаков снялся во многих фильмах и телесериалах
На 65-м году жизни после болезни скончался актер Сергей Колтаков. О его смерти сообщил коллега актера Семен Слепаков в своем instagram-канале.
«Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков», — написал Слепаков. Он подчеркнул, что актера будет сильно не хватать.
Сергей Колтаков получил известность по роли в телесериале «Убойная сила». Также актер снялся в кинофильмах «Зеркало для героя», «Мама, не горюй», «ПираМММида» и многих других.
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