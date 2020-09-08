Собянин уточнил, когда россияне забудут про пандемию коронавируса

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей, портрет
Сергей Собянин уверен, что через полтора года все забудут о коронавирусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пандемия коронавируса в России не является постоянным явлением и через некоторое время жители страны о ней забудут. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего выступления на Московском финансовом форуме.

«Пандемия — это разовая история», — приводит слова Собянина РИА «Новости». По словам чиновника, через полтора года россияне забудут о коронавирусе, так как выпустят вакцину и у населения страны появятся другие проблемы и вызовы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса. По мнению мэра Москвы, все еще продолжается первая волна, так как российские регионы находятся на разных этапах эпидемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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