Сергей Собянин уверен, что через полтора года все забудут о коронавирусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Пандемия коронавируса в России не является постоянным явлением и через некоторое время жители страны о ней забудут. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего выступления на Московском финансовом форуме.

«Пандемия — это разовая история», — приводит слова Собянина РИА «Новости». По словам чиновника, через полтора года россияне забудут о коронавирусе, так как выпустят вакцину и у населения страны появятся другие проблемы и вызовы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса. По мнению мэра Москвы, все еще продолжается первая волна, так как российские регионы находятся на разных этапах эпидемии.