В депрессивном свердловском муниципалитете — предвыборный коллапс

Махневцам предстоят выборы в думу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В единственном муниципальном образовании, где осенью 2020 года проходят полномасштабные выборы, — Махнево — часть избирателей может не попасть на участки для голосования. Как рассказал URA.RU кандидат в мэры муниципалитете Илья Чиж, накануне выборов очередного созыва думы ее действующий состав изменил схему избирательных округов.

В результате деревня Афончикова была перенесена из 9 избирательного округа в 10. «При этом большинство избирателей о случившемся даже не подозревает, а своего избирательного участка в деревне нет», — рассказал Илья Чиж. Махнево представляет собой около 40 населенных пунктов, разбросанных на довольно большом расстоянии друг от друга. Таким образом, жители Афончиково, отправившись голосовать 13 сентября в одну из соседних деревень, будут отправлены в другую. По мнению кандидата в мэры, большинство из них так и не попадет на участки для голосования. Политик известил о ситуации участковую избирательную комиссию с просьбой выслать в Афончиково мобильный пункт голосования. Однако избирком на просьбу не откликнулся. «У нас есть определённые места для информации. Жители оповещены давно и все о предстоящих выборах», — заявила председатель комиссии Оксана Реутова.