В Свердловской области побит рекорд числа смертей от COVID

Число госпитализированных также выросло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области на 10 сентября умерло 14 человек, зараженных коронавирусом, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Это рекордное число с начала эпидемии, близкое к этому количество фиксировалось 30 июля — тогда умерло 13 человек.

За сутки в регионе зарегистрировано 126 новых случаев COVID-19, 62 из них — у жителей Екатеринбурга. «Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 76 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе. 414 пациентов госпитализировано, остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Общее количество заболевших с начала пандемии 26 527. Выписано 59 человек. Всего выздоровело 20 539 пациентов. С коронавирусом умерло 509 свердловчан.

Ранее URA.RU сообщало, что смертность в регионе начала расти с июня 2020 года. За семь месяцев в регионе умерло почти на две тысячи человек больше, чем годом ранее.