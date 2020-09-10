Мэр Екатеринбурга определился, когда подать тепло в квартиры

Подача тепла в квартиры екатеринбуржцев пройдет в два этапа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отопительный сезон в Екатеринбурге стартует 15 сентября — соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский. Этим же указом Высокинский утвердил список чиновников, ответственных за теплоснабжение в городе.

«Приступить к заполнению систем теплоснабжения и начать подачу тепла потребителям с 15.09.2020 в соответствии с очередностью по зонам подключения согласно условиям заключенных договоров», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии. Штаб из 23 человек по координации работы коммунальщиков возглавил вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко.

Также в состав штаба вошли чиновники из соцблока администрации, депутаты гордумы и заместители руководителей районов уральской столицы. Согласно графику, опубликованному «Екатеринбургской теплосетевой компанией», подача тепла пройдет в два этапа: первый продлится с 15-го по 22 сентября, второй — с 22-го по 30 сентября.