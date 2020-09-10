Ирина Текслер (слева) и Наталья Котова переформатировали не только привычную церемонию, но и сам подход к ней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер, мэр Челябинска Наталья Котова и спикер гордумы Андрей Шмидт 11 сентября приехали в мастерскую скульптора Вардкеса Авакяна, чтобы поздравить его с присвоением звания почетного гражданина. Впервые за долгое время с подачи первой леди области награду получил не бизнесмен, и впервые она вручалась лично, а не на торжественном приеме в одном из фешенебельных ресторанов.

«Мы должны были наградить вас уже давно. Теперь исправляем нашу ошибку», — обратилась к 88-летнему художнику глава города.

Работы Авакяна установлены в Челябинске, Магнитогорске и Копейске, они прекрасно известны жителям и гостям региона. Это памятники великому физику Курчатову, композиторам Глинке и Прокофьеву, скульптурные композиции, украшающие Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ). В конце 2019 года его мастерскую посетила Ирина Текслер. Она восхитилась работами художника и удивилась, что он до сих пор не стал почетным гражданином Челябинска.

Ее поддержала ставшая мэром южноуральской столицы Наталья Котова. В итоге впервые за долгое время награды получили не представители крупного бизнеса, а экс-глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант милиции в отставке Юрий Луконин и народный художник России Авакян.

Вардкес Авакян дождался давно заслуженной награды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мастерскую к скульптору приехали председатель гордумы Андрей Шмидт (слева), Наталья Котова (в центре, рядом с мастером) и Ирина Текслер (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU