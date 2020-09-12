Сергей Капчук стал гостем программы Владимира Соловьева Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый вернувшийся в Россию из вынужденной эмиграции участник «списка Титова» Сергей Капчук стал гостем программы Владимира Соловьева на YouTube. Уральский бизнесмен рассказал ведущему, из-за чего ему пришлось покинуть РФ, как он пересекал границы, находясь в розыске, а также раскрыл детали допроса британскими спецслужбами.

«Уралмашевская преступная группировка сфабриковала уголовное дело, я вынужден был покинуть страну», — начал свой рассказ Капчук. Через некоторое время после этого бизнесмен оказался в Дубае, где впоследствии был арестован местными правоохранителями. Ему удалось сбежать из суда и добраться до границы с Оманом, поскольку вылететь из Арабских Эмиратов по поддельным документам невозможно.

Беглого бизнесмена пропустили через границу, он доехал до Маската [столица Омана], где купил авиабилет до Ямайки через Лондон. Из Великобритании Капчук улетать не собирался. Поскольку у бизнесмена не было британской визы, ему нужно было предъявить на границе транзитный билет и бронь отеля — в таком случае, по местным законам, турист может покинуть транзитную зону аэропорта и переночевать в Лондоне. Там уралец сразу отправился к юристам для подготовки прошения на получение политического убежища.

В Лондоне Капчук прожил порядка 10 лет, занимался бизнесом. Размеренная жизнь, по его словам, закончилась после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и убийства соратника Бориса Березовского — Николая Глушкова. Местные СМИ говорили бизнесмену, что за произошедшими атаками стоят русские, и что он тоже «в списке». Чуть позже на Капчука вышла журналистка, которая договорилась с ним на интервью, однако вместо нее на разговор приехал лысый высокий человек «с квадратной головой».

«Он говорил ультиматумами. Это было не интервью, это был полноценный допрос. <…>. Он перешел сразу к следующему этапу: „Сейчас ставим камеры, ты долбишь по России, по Путину, ты обвиняешь их во всех атаках, во всех убийствах, во всех смертях. Ты должен это сделать“.», — раскрыл Капчук детали той беседы. Говорить, о чем его просили, бизнесмен отказался, добавив, что мужчина на самом деле был не журналистом, а представителем Ми-6 [британская разведка]. На тот момент россиянин, по его словам, уже вел переговоры с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Капчука обвиняли в афере с квартирой в Москве, приобретенной на деньги правительства Свердловской области. Уголовное дело было возбуждено в 2001 году, однако Капчук уехал в Лондон. Сам Капчук заявлял, что его дело было сфабриковано по заказу ОПС «Уралмаш», представителям которого он противостоял. В 2018 году он вернулся в Россию с помощью Титова.