Из-за коронавируса международная выставка ИННОПРОМ проходит в онлайне Фото: Анна Майорова © URA.RU

В рамках проекта INNOPROM ONLINE 16 сентября пройдет очередная онлайн-сессия с участием федеральных спикеров. В прямом эфире на URA.RU можно будет посмотреть трансляцию дискуссии на тему проведения конгрессно-выставочных мероприятий. Эфир стартует в 14:00 по московскому времени — на два часа позже обычного.

В онлайн-встрече примут участие российские специалисты по продвижению продукции отечественной промышленности. Они обсудят будущее промышленных выставок в 2021 году, поделятся своим мнением о том, как перейти от отраслевой выставки к глобальному портфельному проекту, а также практическими кейсами на тему эффективного продвижения продукции во время выставок.

В роли спикеров выступят директор департамента регулирования внешней торговли и поддержания экспорта Минпромторга России Андрей Цемахович, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, управляющий директор Российского Экспортного Центра Татьяна Ан, директор по маркетингу и рекламе ПАО «КАМАЗ» Ашот Арутюнян, начальник отдела по развитию и продвижению бренда «Группы ЧТПЗ» Альбина Исламова и другие. Модератором дискуссии выступит директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.