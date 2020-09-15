С начала сентября нефть сильно подешевела: если в первые числа месяца баррель нефти марки Brent стоил около 46 долларов, то в настоящий момент его стоимость составляет 40,97 доллара (+1,09%), а стоимость барреля американской нефти WTI составляет 38,8 доллара (+1,36%). По мнению экспертов, сейчас
На ситуацию с нефтью также реагирует российская валюта. По данным Мосбиржи, сейчас доллар можно купить за 74,99 рубля (подешевел на 28 копеек), евро — за 88,85 рубля (на 41 копейку дешевле). Однако аналитики подчеркивают, что основным препятствием для укрепления рубля по-прежнему выступают политические риски.
Ситуация в России
Рост бюджетных расходов из-за пандемии Минфин предложил компенсировать резким повышением акциза на сигареты. Согласно проекту, в 2021 году акцизы повысят сразу на 20%, что приведет к повышению цены на сигареты. Руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco Олег Барвин предположил, что стоимость пачки сигарет поднимется на 20 рублей.
Материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт квартир. Инициативу в правительство в ближайшее время направит ОНФ. Такое предложение готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.
В России могут снова появиться продуктовые карточки. Как заявил директор Продовольственного и сельскохозяйственного отделения ООН для связи с Россией Олег Кобяков, такая система поможет решить ряд продовольственных проблем, в частности она позволит повысить и стабилизировать доходы малообеспеченных семей. Кобяков уверен, что продовольственные карточки рано или поздно появятся в России.
Из-за ситуации с коронавирусом и развивающимся кризисом пострадали многие предприятия. Одной из основных сложностей стала проблема с продвижением своей продукции. В рамках проекта INNOPROM ONLINE федеральные эксперты поделятся практическими кейсами на тему эффективного продвижения продукции во время выставок и расскажут, как перейти от отраслевой выставки к глобальному портфельному проекту. Онлайн-сессия будет доступна на сайте URA.RU 16 сентября, эфир стартует в 14:00 по московскому времени.
Что происходит в мире
Пакет санкций за нарушение прав человека может носить имя блогера Алексея Навального. С таким предложением выступил представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель. Однако эту идею уже раскритиковали в Совфеде РФ, заявив, что это является политической акцией и не содержит реальных оснований для введения санкций.
Вместе с тем глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что вопрос новых санкций против России в связи с делом Алексея Навального не должен быть в европейской повестке. Это связано с тем, что санкции навредят Европе почти так же сильно, как и России. По мнению Эрнста, введение санкций станет своего рода «
Из-за коронавируса
Прогнозы экспертов
Объем теневых зарплат может вырасти на 30% до конца 2020 года. Как отмечают представители деловых объединений и эксперты, это произойдет за счет предприятий малого и среднего бизнеса, которые предпочитают выплачивать своим сотрудникам зарплату «в конверте».
Мировому рынку нефти грозит
Российская валюта начнет
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