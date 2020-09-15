Товарищу Тунгусова нашли место во власти Екатеринбурга

Анатолий Марчевский может пополнить ряды депутатов думы Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший директор екатеринбургского цирка, депутат свердловского Заксобрания Анатолий Марчевский, которого относят к команде бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова, может принять участие в довыборах в гордуму Екатеринбурга от «Единой России». По словам источника URA.RU, ожидается, что Марчевский будет выдвинут по Ленинскому округу, который он сейчас представляет в областном парламенте.

«Марчевский есть в списках кандидатов. Его участие в кампании вероятно», — поделился источник. Сам Марчевский в разговоре с корреспондентом заявил, что «пока ничего не может сказать» о возможном участии в кампании. «Люди, которые, распространяют слухи, знают больше меня», — заявил Марчевский. Получить комментарий лидера свердловских единороссов Виктора Шептия на момент публикации не удалось.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам — Ленинскому и Верх-Исетскому — пройдут 22 ноября. Кандидаты от «Единой России» определятся 22 сентября по итогам праймериз. Известно, что выдвижение от «ЕР» своих кандидатов лоббирует авторитетный бизнесмен, контролирующий большинство в гордуме. Однако партийное руководство хочет видеть в думе других людей.

Ранее URA.RU писало, что Марчевский покинет областной парламент после выборов в 2021 году. Это связано с намерением региональных властей зачистить Заксобрание от людей из команды Тунгусова (считается, что Марчевский долгое время отстаивал в парламенте интересы мэрии Екатеринбурга). Кроме того, инсайдеры ранее отмечали, что Марчевский не готов вкладывать в переизбрание собственные средства.