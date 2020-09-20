Уезжающий за границу Коляда расширяет театр в Екатеринбурге

Николай Коляда объявил кастинг актеров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Основатель «Коляда-театра» Николай Коляда, который объявил о своем уходе из театра 20 декабря, расширяет труппу. Сообщение о кастинге мужчин-актеров в возрасте до 25 лет появилось на странице драматурга в Facebook.

«Театр объявил кастинг, не хватает актеров», — заявил Николай Коляда в ответ на звонок корреспондента URA.RU, добавив при этом, что от своего решения покинуть театр не отказался. Его помощник Эка Вашакидзе предположила, что труппа будет расширяться, так как, по ее данным, вакансий в «Коляда-театре» на текущий момент не имеется.

Между тем, в театральном сообществе не исключают, что кастинг может быть связан с заменой части труппы. На сборе коллектива 8 сентября, где Николай Коляда анонсировал предстоящий уход, обсуждалась ситуация в Камерном театре. Начальник городского управления культуры Илья Марков и директор «Объединенного музея писателей Урала» (куда входит Камерный) Ирина Евдокимова хотят превратить его в продюсерский центр, отправив в отставку главрежа Дмитрия Касимова. Коляда обрушился с критикой в адрес последнего, но некоторые актеры высказались в защиту Касимова, что вызвало у мэтра дополнительную волну негатива.

После этого якобы и прозвучала ставшая знаменитой его фраза об уходе. Коллеги Коляды предположили, что он может эмигрировать за границу.