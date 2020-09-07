Коллеги Коляды предположили, куда он может эмигрировать

Возможен переезд в Европу или Москву Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Коллеги Николая Коляды, руководящего «Коляда-театром», высказали предположения о том, куда может уехать знаменитый режиссер. Среди самых часто упоминаемых — страны Европы, а также Москва. Но большинство опрошенных экспертов надеются, что «солнце русской драматургии» останется в Екатеринбурге.

«Коляда осел здесь в 1993 году, — рассказал URA.RU его ученик, главный редактор журнала „Урал“ Олег Богаев. — Он бы достиг очень много в Москве, в Париже или Нью-Йорке. Живи он в Москве, он бы вел как минимум две авторских передачи на канале „Культура“. Управление культуры Москвы не раз предлагало ему возглавить один из московских театров. Но Коляда всегда выбирал остаться в Екатеринбурге — из-за нашей любви к провинции».

По словам Богаева, не исключен вариант эмиграции в Европу. «Его хорошо знают в Германии, Польше, Франции. Во Франции, например, живет режиссер Анатолий Васильев. Его зарплата там несравнима с тем, что получает здесь Коляда в театральном институте. У нас все живут по принципу „как бы украсть, уравать“. А Коляда не такой, он — белая ворона. Все эти годы он выпрашивал на театр. Если он уедет — для него будет благо, для нас — огромная потеря».

«Содержать частный театр очень трудно, актеры хотят кушать, а деньги — только от сборов со спектаклей. Но из-за коронавируса им не разрешали играть, — вспоминает зампредседателя свердловского Союза театральных деятелей Татьяна Стрежнева. — После полугодового простоя кто-то уходит в депрессию, кто-то начинает творить в новых областях. Что придумал Коля — я не знаю. Возможно, это желание вновь обратить внимание на себя и театр».

Основатель «Коляда-театра» Николай Коляда покидает посты директора и художественного руководителя учреждения — об этом он сегодня сообщил на сборе труппы. Получить комментарий самого Коляды пока не удалось — он не отвечает на звонки на свой сотовый.