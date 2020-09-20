В Свердловской области рекордное число тяжелых больных с COVID

Растет число тех, кто тяжело переносит коронавирус Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области состояние 101 пациента с коронавирусной инфекцией оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с COVID. Таких высоких показателей не фиксировалось с 12 августа — тогда в тяжелом состоянии в больницах находилось 105 свердловчан.

«Состояние 101 госпитализированного оценивается как тяжелое, 95 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 54 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе 21 сентября. Всего за сутки выявлено 123 новых случая заболевания COVID-19. В больницах области находится 407 пациентов, это число также растет в последние дни.

Общее количество выявленных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 27 922. Выписано из больниц 59 человек, общее число выздоровевших составило 21 204 пациента.

Число пациентов в больницах увеличивается URA.RU