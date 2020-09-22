Андрей Карлов (в центре) собирает свою команду Фото: Анна Майорова © URA.RU

Замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Есина покинула свой пост. Она будет работать заместителем начальника областного госпиталя ветеранов войн. Эту информацию подтвердил начальник госпиталя Олег Забродин. Ранее о предстоящей отставке сообщали источники URA.RU в медицинской среде.

«Екатерина Есина будет с 1 октября у меня заместителем», — сообщил Олег Забродин. В пресс-службе свердловского минздрава оперативно не ответили на запрос корреспондента об отставке Есиной. По данным источников, знакомых ситуацией, она была уволена с госслужбы приказом, подписанным 22 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что, по данным источников, близким к медицинской среде, глава регионального минздрава Андрей Карлов на место Есиной пригласил в свою команду Андрея Шастина, заместителя главврача детской горбольницы №9, которую нынешний министр возглавлял до перехода в правительство. Андрей Карлов сменил на посту министра Андрея Цветкова в конце июля. После этого инсайдеры анонсировали ряд перестановок среди подчиненных министра и в организациях, которые курирует минздрав.