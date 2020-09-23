Жители свердловского города Среднеуральск, где живет около 25 тысяч человек, жалуются на недоступность медицинского обслуживания из-за дефицита врачей. Проблему они подняли в соцсети «В Контакте», в городском паблике.
«В городской поликлинике практически не осталось узких специалистов. Более восьми лет нет отоларинголога ни детского, ни взрослого (ездили в соседнюю Верхнюю Пышму, но сейчас и там нет этого врача), кардиолога, невропатолога, дерматолога и других. Осталось четыре терапевта на весь город. В детской поликлинике еще хуже. Там только педиатры и невролог. Закрыта детская стоматология. Сейчас закрывают гинекологию и роддом, будет один кабинет с акушеркой. Все анализы, УЗИ, приемы будут проходить в соседнем городе Верхняя Пышма», — написала Анна Галкина. Ее жалобу в комментариях активно поддержали другие горожане.
Главврач Верхнепышминской городской больницы Вячеслав Денисов не стал отрицать кадровые проблемы. «Из Среднеуральска терапия переведена в Пышму уже два года назад. Роддом и гинекологическое отделение из Среднеуральска готовятся к переезду в Верхнюю Пышму в новый корпус. Детское стоматологическое отделение закрыто на ремонт. С лор-врачами действительно проблема. В Пышме на врачебной должности принимает фельдшер. Сейчас проходит подготовку в ординатуре специалист. В детской поликлинике лор-врач прием ведет в Верхней Пышме (совместитель)», — прокомментировал он. Вячеслав Денисов отметил также, что вскоре будет организован прием кардиологов — специалисты заканчивают подготовку в ординатуре.
Координатор независимого профсоюза «Альянс врачей» в Свердловской области Наталья Эйсмонт заявила, что подобные проблемы есть во многих городах региона. По ее мнению, они связаны с низкой оплатой труда медиков. Она высказала надежду, что глава минздрава области Андрей Карлов прислушается к проблемам медиков и сможет изменить ситуацию.
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