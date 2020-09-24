ЕС планирует новые санкции против России из-за Украины

Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) в понедельник, 28 сентября, может согласовать новый список санкций против России из-за Украины. Об этом сообщил источник в ЕС.
«Пункт обозначен как возможный, на данном этапе неизвестно, будет ли он подтвержден», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. Ограничения должны войти в список действующих санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.
Недавно Европарламент призвал ввести широкие санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. В частности, предлагается заблокировать строительство «Северного потока-2» и добиться отмены поправок, внесенных в Конституцию РФ.
Совет Евросоюза решил продлить на полгода действие индивидуальных санкций в отношении России по Украине, передает радио Sputnik. Они распространятся на 175 россиян и 44 организации и будут действовать до 15 марта 2021 года.
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