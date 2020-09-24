24 сентября 2020

ЕС планирует новые санкции против России из-за Украины

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Санкции против России готовятся из-за конфликта с Украиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) в понедельник, 28 сентября, может согласовать новый список санкций против России из-за Украины. Об этом сообщил источник в ЕС.

«Пункт обозначен как возможный, на данном этапе неизвестно, будет ли он подтвержден», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. Ограничения должны войти в список действующих санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

Недавно Европарламент призвал ввести широкие санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. В частности, предлагается заблокировать строительство «Северного потока-2» и добиться отмены поправок, внесенных в Конституцию РФ.

Совет Евросоюза решил продлить на полгода действие индивидуальных санкций в отношении России по Украине, передает радио Sputnik. Они распространятся на 175 россиян и 44 организации и будут действовать до 15 марта 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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