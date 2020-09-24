Площадь расположилась у подножия старинного храма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Верхотурье Свердловской области, который называют духовной столицей Урала, торжественно открыли благоустроенную с помощью федеральных средств площадь. На мероприятие приехал глава Минстроя РФ Владимир Якушев и губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Очень хороший объект — проект, который стал победителем конкурса среди исторических поселений», — отметил министр. Он подчеркнул, что проект разрабатывался с учетом мнения местных жителей. Евгений Куйвашев также поздравил местных жителей с праздником, посвященному памяти почитаемого на Урале святому Симеона Верхотурского. «Приятно, что именно в этот момент завершилось строительство очень важного, нужного и очень красивого объекта», — отметил губернатор

Комплексная реконструкция центральной площади велась в течение двух лет на средства федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Общий объем его финансирования составил 196 миллионов рублей, часть из которых — 54 миллиона — муниципалитет получил в качестве гранта за победу в 2019 году во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимому Минстроем России.

Горожане и гости Верхотурья смогут отдохнуть и полюбоваться видом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Благоустройство сделано с учетом нужд маломобильных граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для детей установили детскую площадку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мероприятие стало праздником для местных жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU