24 сентября 2020

Духовная столица Урала преобразилась на федеральные деньги. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев в Верхотурье. Необр
Площадь расположилась у подножия старинного храма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Верхотурье Свердловской области, который называют духовной столицей Урала, торжественно открыли благоустроенную с помощью федеральных средств площадь. На мероприятие приехал глава Минстроя РФ Владимир Якушев и губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Очень хороший объект — проект, который стал победителем конкурса среди исторических поселений», — отметил министр. Он подчеркнул, что проект разрабатывался с учетом мнения местных жителей. Евгений Куйвашев также поздравил местных жителей с праздником, посвященному памяти почитаемого на Урале святому Симеона Верхотурского. «Приятно, что именно в этот момент завершилось строительство очень важного, нужного и очень красивого объекта», — отметил губернатор

Комплексная реконструкция центральной площади велась в течение двух лет на средства федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Общий объем его финансирования составил 196 миллионов рублей, часть из которых — 54 миллиона — муниципалитет получил в качестве гранта за победу в 2019 году во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимому Минстроем России.

Якушев в Верхотурье. Необр
Горожане и гости Верхотурья смогут отдохнуть и полюбоваться видом
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Якушев в Верхотурье. Необр
Благоустройство сделано с учетом нужд маломобильных граждан
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Якушев в Верхотурье. Необр
Для детей установили детскую площадку
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Якушев в Верхотурье. Необр
Мероприятие стало праздником для местных жителей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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