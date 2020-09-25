25 сентября 2020

Названо число жертв авиакатастрофы под Харьковом

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
В результате крушения украинского Ан-26 погибли 20 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На борту разбившегося в Харьковской области военного самолета Ан-26 находились 23 человека — 18 курсантов и 5 членов экипажа. Выжили три человека, сообщили в МВД Украины.

«Число погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области выросло до 20 человек, 2 человека в тяжелом состоянии госпитализированы», — говорится на сайде министерства.

Замглавы МВД Антон Геращенко, в свою очередь, приводит другие данные. По его словам, на борту воздушного судна находились 28 человек — 7 членов экипажа и 21 курсант. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших.

Дополнено: число жертв увеличилось до 22 человек.Двое выжили, судьба четверых неизвестна.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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