Названо число жертв авиакатастрофы под Харьковом

На борту разбившегося в Харьковской области военного самолета Ан-26 находились 23 человека — 18 курсантов и 5 членов экипажа. Выжили три человека, сообщили в МВД Украины.
«Число погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области выросло до 20 человек, 2 человека в тяжелом состоянии госпитализированы», — говорится на сайде министерства.
Замглавы МВД Антон Геращенко, в свою очередь, приводит другие данные. По его словам, на борту воздушного судна находились 28 человек — 7 членов экипажа и 21 курсант. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших.
Дополнено: число жертв увеличилось до 22 человек.Двое выжили, судьба четверых неизвестна.
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