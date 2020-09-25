Под Харьковом потерпел крушение военный самолет с курсантами. ВИДЕО

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, самолет в небе
Полиция выехала на место предполагаемого крушения самолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Харьковской области разбился самолет. Местная полиция проверяет информацию и уже направила на место предполагаемого крушения следственную группу.

«В Харьковской области около Чугуева упал самолет», — говорится в сообщении украинского издания «Страна.ua», которое также опубликовало кадры горящего воздушного судна. По данным РИА «Новости», крушение потерпел военный Ан-26. На борту находились курсанты. Указанное воздушное судно вмещает до 38 человек личного состава и 6 членов экипажа. Сколько было человек на борту, неизвестно. По предварительным данным, как минимум двое выжили и были госпитализированы с ожогом 90% тела.

Харьковский портал «057.ua» со ссылкой на Гражданский воздушный патруль сообщает, что военный транспортный самолет разбился при заходе на посадку. «Просто „вошел“ в землю. Никто из него не катапультировался», — сказал собеседник издания.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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