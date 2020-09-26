Врачи выяснили две причины поражения легких при коронавирусе

Заражение COVID-19 осложняют курение и лишний вес, заявили зарубежные ученые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ожирение и курение повышают риск поражения легких и других жизненно важных органов при заболеваемости коронавирусом. Об этом предупредила международная группа ученых из США, Великобритании и Норвегии.

Врачи напомнили, что лишний вес и потребление табака осложняют течение многих болезней. Обычно это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также инсульт. Но в пандемию ученые изучили влияние этих факторов и на коронавирус. «Мы впервые озадачились проблемой практически катастрофического ухудшения состояния здоровья больных COVID-19, подключив и генетическое исследование этой категории больных», — приводит ТАСС слова руководителя исследований доктора Дипендера Гилла.

По заявлению ученых, главная опасность в том, что курение и ожирение влияют на иммунную систему человека на уровне ДНК. При этом пациент может безболезненно предотвратить серьезные последствия от заражения COVID-19. «Бросить курение — одномоментное действие, на то, чтобы сбросить вес, потребуется больше времени, но это вполне реально», — считают эксперты.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что у переболевших коронавирусом возникают осложнения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Национальная служба новостей». А легче переносить заражение помогает витамин D.