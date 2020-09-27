Челябинского рыбака, который жаловался Путину, лишают должности

Рыбаки требуют разрешения ловить рыбу на всех озерах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Общественной палате Челябинской области решили ликвидировать комитет по рыболовству и рыбоводству. Как сообщил URA.RU руководитель комитета Михаил Акатьев, он уже готовит обращение губернатору Алексею Текслеру. Год назад Акатьев стал знаменит тем, что лично рассказал президенту России Владимиру Путину о беспределе на челябинских озерах.

«Мне сообщили о закрытии комитета, сейчас Дейнеко [глава Общественной палаты] ищет для этого обоснование. Инициативная группа комитета из-за невозможности личного приема просит организовать онлайн-конференцию с участием губернатора и привлечением профильных министерств, чтобы исправить ошибки в новых правилах рыболовства и защитить интересы всех участников рыболовного процесса», — написал Акатьев губернатору.

Председатель Общественной палаты области Николай Дейнеко информацию о роспуске комитета опроверг. Между тем, на прошедшую 21 сентября рабочую встречу с руководителем Нижнеобского теруправления Росрыболовства Владимиром Акатьевым приглашен не был. Лосев пояснил URA.RU, что лично не знаком с главой профильного комитета палаты, а приглашения на встречу находились в ведении Дейнеко.

С 1 января 2020 года вступили в силу новые правила рыболовства, которые должны были положить конец разногласиям между рыбаками-любителями и рыбхозами, которые используют озера в коммерческих целях, однако к решению проблемы это не привело.