Россия может достигнуть пика заболеваемости через несколько недель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 сентября, — 293-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 203-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За неделю в мире было выявлено больше 2 млн случаев заражения, а за последние сутки общее число инфицированных увеличилось еще на 252 363, достигнув отметки в 33 543 136. Из них выздороветь удалось уже 25 045 261 пациенту (+263 029). Жертвами COVID-19 стали 1 011 359 человек (+4 098).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен уже 7 361 611 американцам. Следом идут Индия (6 143 019) и Бразилия (4 748 327). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 159 573.

Вакцина и лекарство

Специалисты Центра Гамалеи планируют создать комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса. Об этом сообщил главный научный сотрудник центра Виктор Зуев. По его словам, препарат, вероятнее всего, так же нужно будет вводить дважды.

Американская биотехнологическая компания Inovio тем временем частично приостановила испытания своей вакцины . Причина — в ряде вопросов, которые Управление США по санитарному надзору за качеством медикаментов имеет относительно второй фазы испытаний препарата.

Коронавирус в России

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Глава государства подчеркнул, что борьба с вирусом не закончена и призвал всех соблюдать меры предосторожности, чтобы не пришлось возвращаться к ограничениям, которые были введены весной. Роспотребнадзор, в свою очередь, рекомендовал пенсионерам вовсе реже выходить из дома — избегать общественных мест, а также сократить до минимума посещение магазинов и торговых центров.

В ближайшее время распространение инфекции в стране ускорится, а к октябрю, возможно, страна уже выйдет на плато, после чего заболеваемость пойдет на спад. Такое мнение выразил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил продлить на следующий год льготы по финансовой сфере и госзаказам, введенные в пандемию. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета.

Почти 90% из 129 тысяч коек, развернутых в российских больницах для пациентов с коронавирусом, уже заняты, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. В случае необходимости количество мест для зараженных будет увеличено, как это было сделано весной.

Коронавирус в мире

Реальное число смертей пациентов с COVID-19 выше , чем об этом свидетельствует официальная статистика. Такое мнение выразил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Конкретные цифры он не назвал.

Китайская вакцина может поступить в продажу уже к концу года. Об этом сообщили в отделе пропаганды госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Сейчас препараты проходят исследования, четыре из них уже одобрены для проведения третьей фазы испытаний.