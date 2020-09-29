Принципиальный для мэра Екатеринбурга бой сорвал простой клерк

Снос незаконной постройки в центре Екатеринбурга имеет для мэра особое значение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Освобождение захваченной при старой городской команде земли Екатеринбурга, ставшее главным делом Александра Высокинского на посту мэра, сорвалось из-за подчиненного его зама по строительству Алексея Бирюлина. Как стало известно URA.RU, чиновник, чья фамилия пока не раскрывается, помог коммерсантам остановить снос нелегального здания в центре города, над законсервированной станцией метро «Бажовская». Именно с этого мэрия планировала начать большую земельную ревизию.

По решению арбитражного суда Уральского округа, подготовленному 19 июня, двухэтажный автосалон на пересечении улиц 8 Марта и Большакова, возведенный по поддельным документам, должны были снести за месяц. Согласно открытой информации, 7 июля мэрия обратилась в Свердловский арбитражный суд за выдачей исполнительного листа, документ был готов 8 июля. Служба судебных приставов начала производство по нему 15 июля (предположительно, сразу после того, как документ поступил в ведомство).

Однако собственник помещений — компания «Промавтосервис» (предположительно, связанная с Илдаром Губаевым, соратником экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова) — успел приостановить ликвидацию, подав кассационную жалобу в Верховный суд РФ 5 августа. 7 августа суд остановил снос здания. Процесс, таким образом, затянулся на несколько месяцев (дата начала рассмотрения дела в Верховном суде пока не назначена).

Застройщик получил временной люфт из-за того, что исполнительный лист был передан приставам с задержкой, сообщает инсайдер. «Возможно, был коррумпирован один из сотрудников Главархитектуры (которое находится в подчинении Бирюлина — при. ред.), который поздно передал приставам исполнительный лист», — рассказал источник URA.RU. Было ли начато служебное расследование, не сообщается.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга опровергли эту информацию. «Вздорный слух. Исполнительный лист был получен в пятницу, в понедельник он был у приставов», — заявили в администрации, не уточнив, о каких датах идет речь. Получить комментарий представителя «Промавтосервиса» на момент публикации не удалось. Начальник Главархитектуры Алексей Храмов и Алексей Бирюлин также не ответили на звонки корреспондента.