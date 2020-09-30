В столицу Челябинской области перебрасывают бригады скорой из других муниципалитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 октября — 295-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 205-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 16 740, выздоровели 12 814 и скончались 483 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 176 286 (+8 481) случаев заражения. Вылечились 958 257 (+5 858) пациентов — 81% от заболевших. Умерли 20 722 (+177) человек — 1,7% от заразившихся.

Зараженных все больше

В Челябинской области по данным на 30 сентября зафиксировано 85 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 83). Среди заболевших семь школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Таким образом, регион поставил новый рекорд по числу заражений за последние три месяца.

Магазины ужесточают правила для покупателей

В Челябинске торговые сети ужесточили правила для покупателей: попасть в магазин без маски становится нереальным. Сотрудники объясняют это распоряжением «сверху», при несоблюдении которого компании грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей, а при злостных нарушениях — закрытие магазинов. «Магазин закроют, мы останемся без работы. Платить за это нам не будут», — уточнила корреспонденту URA.RU одна из сотрудниц магазина «Пятерочка».

Почему скорая не ехала к слепой с COVID

В администрации Челябинска объяснили, почему семья слепого инвалида с симптомами COVID ждала скорую несколько дней. С точки зрения чиновников, информация о пятидневном ожидании не соответствует действительности — речь идет лишь о двух днях. Сколько бы пришлось ждать мужчине с 60%-м поражением легких, если бы родные не повезли его в больницу сами, неизвестно, отметили в мэрии. Тем временем, в Челябинск перебрасывают бригады скорой из других городов и районов области.

Пассажиров без масок начали высаживать из транспорта

В Миассе полиция, инспектора ДПС и МЧС начали рейды в общественном транспорте, проверяя соблюдение масочного режима. Тех, кто отказывается надеть маску, просто высаживают и составляют на него протокол. Также продолжаются проверки в магазинах Миасса. Так, на днях рейды прошли в торговых точках центральной части города. Среди нарушителей масочного режима были как покупатели, так и сотрудники. На некоторых нарушителей также оформили «административки».

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.