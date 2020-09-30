В Свердловской области 1 октября выявлено 157 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале. Об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Таких высоких показателей не было с 15 августа — тогда было зафиксировано 158 случаев.
«Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжелое, 89 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. Здесь добавили, что в больницах 512 пациентов в состоянии средней тяжести.
За сутки зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее количество умерших 605 человек. Из больниц выписали 81 человек. Общее число выздоровевших — 21 878 пациентов. Общее количество заболевших — 29 311 свердловчан.
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