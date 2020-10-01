Депутатов и сенаторов попросили не ездить за границу

Из-за роста заболевания COVID-19 российских депутатов попросили воздержаться от личных поездок за границу. Об этом журналистам рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«У нашего комитета не планируется никаких международных командировок, хотя в ряд стран и так невозможно ездить из-за приостановленного авиасообщения», — цитируют парламентария «Известия». Все круглые столы, международные конференции и другие мероприятия сейчас переведены в Госдуме в телефонный и интернет-режимы, добавил Новиков.
Аналогичные меры ожидают в Совете Федерации, где уже проходит тестирование сенаторов, а также журналистов, которые освещают деятельность спикера Валентины Матвиенко. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин считает, что за границей, которая сейчас доступна россиянам, достаточно безопасно. Ситуация с коронавирусом в этих странах — не критическая. Однако он призвал россиянам перед путешествием приобрести медицинскую страховку и обратный билет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что эпидемическая ситуация в столице находится на грани. Он уточнил, что в случае продолжения роста заболеваний, власти будут вынуждены ввести более жесткие меры.
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