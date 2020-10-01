В челябинской «Единой России» грядет новая отставка

Собирается уходить замглавы, который курировал партстроительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В региональном исполкоме (РИК) «Единой России» в Челябинской области готовятся кадровые перемены. Как сообщил источник URA.RU близкий к партии, собирается увольняться заместитель руководителя Алексей Кривокора.

«Первый заместитель Евгений Маклаков уволился весной, его место занял Виталий Маслов с функционалом политконсультанта. С этого года первые замы региональных исполкомов подчиняются Москве, поэтому он сейчас ориентируется на Центральный исполком», — рассказал источник URA.RU. Собеседник также отметил, что после выборов в сентябре с должности зама ушел Михаил Голов.

По словам инсайдера, 2 октября у Кривокоры, который курировал партстроительство, последний день работы в исполкоме. В пресс-службе РИК кадровые перемены не комментируют. Телефон руководителя РИК Дениса Моисеева не отвечает.

Вечером 2 октября состоится областная конференция «ЕР». Ожидается, что единороссы изберут секретарем регионального отделения «ЕР» губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Также запланировано обновление регионального политсовета и партийного президиума.