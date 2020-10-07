Источники URA.RU еще в июне говорили, что Андрей Климов останется сенатором Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Действующий сенатор от Пермского края Андрей Климов продолжит представлять регион в Совете Федерации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Пермского края Климова Андрея Аркадьевича», — сказано в документе. Указ подписан губернатором Пермского края Дмитрием Махониным 7 октября.

О том, что Климов является основным претендентом в сенаторы, источники URA.RU сообщали в июне. По словам инсайдеров, договоренность между Климовым и Махониным была достигнута в конце весны. Климов стал сенатором в 2012 году.

Махонин вступил в должность губернатора Пермского края 7 октября. В этот же день правительство региона ушло в отставку. Губернатор подписал указ, в соответствии с которым возглавил правительство региона. Сегодня Махонин находится в рабочей командировке в Москве.