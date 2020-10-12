Министерство финансов России намерено развивать практику инициативного бюджетирования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Торговая неделя для нефтяных котировок началась с отрицательной динамики. Причем изменения у Brent и WTI идентичны. Североатлантическая нефть сейчас торгуется за 42,49 долларов за баррель (-0,82%), WTI — 40,27 долларов за бочку (-0,81%).

На Московской бирже торги еще не начались, поэтому курс валют остается на значениях, которые были установлены в пятницу. За доллар дают 76,77 рубля (-0,59), евро — 90,81 (-0,18). Глава Росбанка Илья Поляков посоветовал россиянам хранить сбережения в той валюте, в которой средства будут потрачены в будущем, так как простым клиентам будет трудно разобраться в рыночных трендах, а колебания курсов бывают непредсказуемыми.

Ситуация в России

Общественная палата России разработала законопроект, которым предлагается ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих. Документ вводит понятие предельно допустимой доли трат на аренду жилья в семейном бюджете. Тем, кто платит за съем больше этого показателя, и будет положена субсидия. На реализацию программы потребуется порядка 400 млрд рублей в год.

Депутаты ЛДПР направили в правительство РФ законопроект, которым предлагается выплачивать пособия по временной нетрудоспособности родителям школьников до 14 лет, находящихся на каникулах из-за пандемии. Сейчас законом в случае карантина предусматривается выплата пособия на ребенка в возрасте до семи лет.

На возобновление индексации выплат работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год, подсчитал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Политолог Дмитрий Фетисов уверен, для бюджета это «не такая значительная сумма».

Министерство финансов России намерено развивать практику инициативного бюджетирования. Это предполагает, что граждане сами указывают властям, на решение каких проблем надо тратить деньги, следят за качеством работ.

Руководитель Росстата Павел Малков рассказал, что с 2021 года в потребительскую корзину россиян могут быть включены товары и услуги, которые приобрели актуальность за время пандемии коронавируса. Речь идет об антисептике для рук и средств для дезинфекции поверхностей, цифровых сервисов и услугах хостелов. На последний вид услуг поднялся спрос из-за закрытия границ.

Что происходит в мире

К 2025 году Россия сможет производить свыше 68 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год и в перспективе нарастить свою долю на мировом рынке СПГ до 25%. Такой прогноз дал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Администрация США надеется договориться с демократами в Конгрессе о новом пакете стимулирующих экономику мер для преодоления последствий пандемии до президентских выборов в стране 3 ноября. Глава государства Дональд Трамп 6 октября в своем Twitter сообщил о прекращении упомянутых выше консультаций. Трамп обусловил свое решение требованием демократов увеличить размер выделяемых средств до 2,4 трлн долларов по сравнению с 1,6 трлн долларов, на которые согласна администрация. Сейчас стороны сблизили позиции до 2,2 трлн долларов и 1,8 трлн долларов соответственно.

Сегодня 12 октября Нобелевский комитет по экономике при Шведской королевской академии наук назовет в понедельник имя лауреата премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Список претендентов держится в тайне — они сами не знают о том, что их номинировали. Критерии, по которым Нобелевский комитет выбирает победителя, также держатся в секрете.

Прогнозы экспертов

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, до конца 2020 года стоит ожидать подорожания многих продуктов питания. В беседе с URA.RU экономист Константин Селянин отметил, что большого роста цен на медицинские маски и антисептики, который наблюдался в начале пандемии, теперь, скорее всего, не будет.

Российский рынок ипотечного кредитования находится в условиях «идеального шторма» из-за ряда мощных экономических факторов, считают аналитики. Спрос на недвижимость во время пандемии коронавируса зависит от благосостояния граждан, курса рубля и программ государственной поддержки населения. Некоторые граждане стремятся заключить сделку с застройщиком именно сейчас — это объясняется опасением за дальнейшее положение российской национальной валюты. К тому же важную роль сыграла программа субсидирования ипотечных ставок. Только в Москве выручка застройщиков по итогам минувшего месяца составила более 120 млрд рублей, вдвое превысив аналогичный показатель прошлого года.