Экс-депутат от АдГ рассказала о нападках на православных в Германии

Преследование православных христиан в Германии становится все более масштабным и агрессивным — настоятели храмов вынуждены уезжать из-за преследования со стороны властей и украинских беженцев. Об этом заявила экс-депутат гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен.
«Они (настоятели православных храмов в Германии, — прим. URA.RU) сталкиваются не просто с каким-то осуждением, а с преследованием со стороны властей. У них начинают перепроверять старую документацию, которая, например, должна храниться 25 лет, и вот они ее за последние 24 года и 11 месяцев проверяют, чтобы найти какой-то документ, который был не сохранен», — подчеркнула Ольга Петерсен в беседе с РИА Новости. Она добавила, что священнослужители обращаются к ней за советом, опасаясь за свою безопасность и думая о необходимости покинуть страну.
Петерсен также рассказала о случаях агрессии по отношению к православным храмам и прихожанам со стороны новых беженцев с Украины. В качестве примера она привела недавний инцидент в Гамбурге, когда в один из храмов была заброшена пиротехника, в результате чего были повреждены окна. Помимо этого, политик указала на инцидент с архиепископом Маркеллом из Молдавской православной церкви, которого молдавские власти фактически не допустили к участию в церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме, подвергнув тщательной проверке и тем самым помешав совершить поездку.
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