В Госдуме собрались запретить один вид чая

Депутат Иванов: Госдума должна ограничить продажу чая с коноплей
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Депутат призвал определить правовые границы продажи чая с коноплей
Депутат призвал определить правовые границы продажи чая с коноплей Фото:

В России предложили ограничить свободную продажу конопляного чая в магазинах и на онлайн-платформах. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Я глубоко обеспокоен тем, что чай с коноплей, свободно продающийся как в обычных магазинах, так и на популярных маркетплейсах, становится все более доступным <...> Необходимо четко определить правовые рамки продажи чая с коноплей и обеспечить строгий контроль за соблюдением этих рамок. Я уверен, что только так мы сможем предотвратить возможные злоупотребления и защитить здоровье нации», — сообщил Михаил Иванов в беседе с изданием Lenta.ru. Депутат отметил, что его особенно тревожит реклама таких продуктов, которая акцентирует внимание на их способности снимать стресс и улучшать настроение. По мнению парламентария, подобные описания могут вводить в заблуждение покупателей, особенно молодежь, формируя ошибочное представление о безопасности употребления конопли даже в виде чая.

Кроме того, Михаил Иванов обратил внимание на широкий разброс цен на конопляный чай — от 380 до 2000 рублей за упаковку. По его словам, это вызывает вопросы относительно качества продукции и содержания в ней активных веществ. Депутат считает необходимым провести расследование и выяснить, соответствует ли концентрация каннабиноидов в подобных чаях действующему законодательству и не представляет ли продукт угрозу для здоровья граждан.

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В России предложили ограничить свободную продажу конопляного чая в магазинах и на онлайн-платформах. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. «Я глубоко обеспокоен тем, что чай с коноплей, свободно продающийся как в обычных магазинах, так и на популярных маркетплейсах, становится все более доступным <...> Необходимо четко определить правовые рамки продажи чая с коноплей и обеспечить строгий контроль за соблюдением этих рамок. Я уверен, что только так мы сможем предотвратить возможные злоупотребления и защитить здоровье нации», — сообщил Михаил Иванов в беседе с изданием Lenta.ru. Депутат отметил, что его особенно тревожит реклама таких продуктов, которая акцентирует внимание на их способности снимать стресс и улучшать настроение. По мнению парламентария, подобные описания могут вводить в заблуждение покупателей, особенно молодежь, формируя ошибочное представление о безопасности употребления конопли даже в виде чая. Кроме того, Михаил Иванов обратил внимание на широкий разброс цен на конопляный чай — от 380 до 2000 рублей за упаковку. По его словам, это вызывает вопросы относительно качества продукции и содержания в ней активных веществ. Депутат считает необходимым провести расследование и выяснить, соответствует ли концентрация каннабиноидов в подобных чаях действующему законодательству и не представляет ли продукт угрозу для здоровья граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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