Юрист предупредила россиян об ошибках, которые могут привести к снижению пенсии

Пенсионерам, которые подозревают, что получают заниженную пенсию, рекомендуется самостоятельно проверить расчет выплат и обратиться за перерасчетом при обнаружении ошибок. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова. По ее словам, недочеты чаще всего связаны с неучтенным трудовым стажем или ошибками при начислении социальных взносов, которые допускают работодатели.
«Чтобы выявить недоплату, нужно сначала проверить расчет пенсии. Для этого запросите детальный расчет пенсионных выплат в СФР (Социальный фонд России, — прим. URA.RU). Проверьте, все ли периоды работы учтены. Если расчет пенсии занижен, то соберите подтверждающие документы и обратитесь за перерасчетом», — сообщила Елена Кузнецова в беседе с Life.ru. Она также отметила: если пенсия в какой-то месяц пришла меньше обычного, рекомендуется заказать справку о выплатах Социального фонда на текущую дату, которая будет доступна в личном кабинете на «Госуслугах». Кроме того, важно уточнить, нет ли каких-то списаний из пенсии — например, по исполнительным производствам, связанным с задолженностями.
Юрист пояснила, что снижение пенсии может быть связано с переездом из районов Крайнего Севера, где действует повышающий коэффициент, в другие регионы. В некоторых случаях повышенная пенсия сохраняется (при большом северном стаже), а иногда — нет (надбавка только за проживание на Севере). Также выплаты могут уменьшиться из-за утраты иждивенцев: если дети выросли или совершеннолетний иждивенец перешел с очного на заочное отделение и начал работать. Дополнительным фактором могут стать ошибки в документах — например, некорректно указанный СНИЛС в базе данных Социального фонда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.