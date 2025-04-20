Пятеро детей, оставшиеся дома без мамы, сгорели при пожаре в Астрахани

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В Астрахани при пожаре погибли дети
В Астрахани при пожаре погибли дети Фото:

В Астрахани пятеро детей погибли в результате пожара, который произошел в частном доме в одном из районов города. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Астраханской области.

«Следственным отделом ... проводится процессуальная проверка по факту гибели четверых детей на пожаре... В настоящее время обнаружено тело пятого ребенка», — пишет telegram-канал регионального СК.

В результате проверки было установлено, что возгорание частного жилого дома произошло около двух часов ночи 20 апреля. После тушения пожара на месте были обнаружены тела четырех несовершеннолетних в возрасте от четырех до 11 лет. Позже нашли тело еще одного ребенка.

На момент трагедии мать несовершеннолетних отсутствовала дома. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Астрахани пятеро детей погибли в результате пожара, который произошел в частном доме в одном из районов города. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Астраханской области. «Следственным отделом ... проводится процессуальная проверка по факту гибели четверых детей на пожаре... В настоящее время обнаружено тело пятого ребенка», — пишет telegram-канал регионального СК. В результате проверки было установлено, что возгорание частного жилого дома произошло около двух часов ночи 20 апреля. После тушения пожара на месте были обнаружены тела четырех несовершеннолетних в возрасте от четырех до 11 лет. Позже нашли тело еще одного ребенка. На момент трагедии мать несовершеннолетних отсутствовала дома. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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